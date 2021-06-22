В Национальном банке Молдавии проходят обыски по делу о хищении €1 млрд

КИШИНЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Прокуроры проводят обыски в Национальном банке Молдовы (НБМ) по громкому делу о хищении €1 млрд из банковской системы страны. Об этом сообщил во вторник телеканал TV8 со ссылкой на пресс-секретаря Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Эмила Гайтура.

"Сотрудники прокуратуры проводят обыск в офисах Нацбанке Молдовы", - говорится в сообщении. В прокуратуре обещали огласить подробности позднее, однако источники телеканала сообщают, что дело касается бывшего спецадминистратора Unibank, который находится в процессе ликвидации.

В прошлом году по делу о хищении средств из банков задерживались шесть человек, в том числе бывший председатель НБМ Дорин Дрэгуцану, его заместитель Эмма Табырцэ, действующие вице-председатели Ион Стурзу и Аурелиу Чинчлей, а также другие ответственные лица. Их обвиняют в соучастии в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

Коррупционный скандал, связанный с выводом из банковской системы Молдавии около €1 млрд, разгорелся в 2015 году и спровоцировал акции протеста, падение двух правительств и развал правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. В отчете международного детективного бюро Kroll, которое по просьбе правительства Молдавии провело свое расследование банковского хищения, говорится, что деньги были выведены через Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, контролировавшихся бизнесменом Иланом Шором. Похищенные деньги найти пока не удалось, бремя их возврата было возложено на государственный бюджет.