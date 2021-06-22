СМИ: комитет ПАСЕ решил не наказывать депутата Рады Гончаренко за нарушение регламента

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) решил прекратить дисциплинарное производство из-за нарушения правил ассамблеи депутатом Верховной рады Украины Алексеем Гончаренко. Об этом во вторник сообщило украинское издание "Европейская правда".

Гончаренко 20 апреля во время дебатов по поводу резолюции о стратегических приоритетах Совета Европы начал громко возмущаться, что в документе уделено слишком много внимания сфере искусственного интеллекта, но "нет ни слова о территориальной целостности стран-участниц и мирном урегулировании конфликтов в Европе". После этой тирады он достал украинский флаг и долго требовал от участников сессии посмотреть на него. Председатель ПАСЕ несколько раз призвал его к порядку, а затем потребовал отключить у него микрофон и предложил политику покинуть зал заседаний.

Кроме того, ранее Гончаренко на три месяца лишали возможности выступать в организации из-за неприемлемого поведения и оскорблений в адрес России.