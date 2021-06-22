ОДКБ готова расширять участие представителей ОБСЕ в своих мероприятиях

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готова расширить участие представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в своих мероприятиях. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась после посещения Секретариата организации с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

"Мы намерены и дальше проводить встречи на таком высоком уровне. Надо расширять взаимное участие в мероприятиях друг друга. Мы готовы расширять участие представителей ОБСЕ в наших мероприятиях: и в военных, и в других", - сказал он.

ОБСЕ и ОДКБ займутся укреплением сотрудничества в области охраны границ и борьбы с киберпреступностью, сообщил Зась. "Сегодня прозвучала необходимость развивать сотрудничество и по другим направлениям: охрана границ, пресечение киберпреступности - очень актуальная тема, которой мы уже занимаемся. Есть и целый ряд новых предложений", - сказал он после выступления Шмид на заседании Постоянного совета ОДКБ.

По его словам уровень сотрудничества двух организаций соответствует их роли и месту в международной системе безопасности: ОДКБ и ОБСЕ ведут политический диалог по самым актуальным вопросам и проводят конкретные мероприятия по борьбе с терроризмом и наркотиками.

"Поступил ряд предложений. Мы договорились, что их скомпилируем и направим для работы в секретариат ОБСЕ", - отметил Зась.

Шмид во вторник впервые посетила Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности и выступила на заседании Постоянного совета ОДКБ.

Ситуация в Афганистане

Генеральные секретари ОДКБ и ОБСЕ на встрече обсудили также ситуацию в Афганистане, сообщил генсек ОДКБ. "Мы обсуждали ситуацию в Афганистане и те риски и вызовы, которые сейчас формируются в связи с выводом контингента. Определенные шаги по укреплению безопасности принимает ОДКБ, такую работу проводит и ОБСЕ. Тут наши интересы совпадают", - рассказал Зась.

По его словам, стороны обсудили, что нужно сделать, чтобы минимизировать общие для всех угрозы.

14 апреля президент США Джо Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.