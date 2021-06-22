Оппозиция Испании пообещала обжаловать решение кабмина о помиловании каталонских политиков

МАДРИД, 22 июня. /ТАСС/. Испанская оппозиционная Народная партия (НП) намерена обжаловать в Верховном суде (ВС) страны решение правительства о помиловании каталонских политиков, осужденных за их роль в организации в 2017 году незаконного референдума о независимости региона. Об этом заявил во вторник глава НП Пабло Касадо в интервью радиостанции Onda Cero .

"Я хочу объявить, что собираюсь запросить право на подачу обжалования помилования заключенных сепаратистов", - сказал лидер оппозиции. По его словам, в Каталонии "не может быть сосуществования без закона". Касадо также выразил мнение, что помилование каталонских политиков не поспособствует урегулированию регионального кризиса.

Во вторник, как ожидается, Совет министров Испании по предложению премьера Педро Санчеса помилует заключенных. В конце мая текущего года ВС выступил против данной меры.

В октябре 2019 года суд Испании вынес вердикт по делу сепаратистских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали ранее никогда не применявшуюся 155-ю статью конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона.