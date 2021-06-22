СМИ: террористы захватили город Марин Губаи на юге Сомали

ПРЕТОРИЯ, 22 июня. /ТАСС/. Боевики из исламистской террористической группировки "Аш-Шабаб" заняли важный город Марин Губаи на юге Сомали спустя несколько часов после того, как его покинул угандийский контингент из состава миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). Об этом сообщил во вторник новостной портал Somali Guardian.

По его данным, хорошо вооруженные отряды террористов в ночь на 22 июня одновременно вошли в город с разных направлений. Марин Губаи расположен в 40 км от важного портового города Бараве, на который боевики из "Аш-Шабаб" регулярно совершают нападения с целью взять под свой контроль.

Причина отбытия контингента Уганды из Марин Губаи не раскрывается. Командование АМИСОМ пока не опубликовало никакого официального коммюнике в связи с данным событием. В свою очередь руководитель администрации района Нижняя Шабелле Абдулкадир Мохамад Нур Сиди заявил, что угандийский контингент в Марина Губаи должны были заменить регулярные подразделения армии Сомали. "Однако этого не случилось по не понятным пока причинам", - цитирует его сомалийский новостной портал Garowe.

АМИСОМ была создана в январе 2007 года решением Африканского союза. Общая численность ее контингента составляет на текущий день 20,6 тыс. человек. Свои контингенты в состав миссии направили Уганда, Бурунди, Эфиопия, Кения, Джибути.

Террористическая группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб" оценивается в 7 тыс. боевиков.