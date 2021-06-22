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Арипов: лидеры Узбекистана и России задали стратегический курс сотрудничества двух стран

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов отметил, что в последнее время активно взаимодействуют министерства и ведомства двух стран, которые определяют новые перспективные направления сотрудничества

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудничество Узбекистана и России находится на подъеме благодаря стратегическому курсу, заданному президентами Шавкатом Мирзиёевым и Владимиром Путиным. Об этом во вторник заявил премьер-министр республики Абдулла Арипов.

"Узбекско-российское сотрудничество сегодня находится на подъеме, и динамика роста продолжается. Основой этому служит стратегический курс, заданный президентами Республики Узбекистан и Российской Федерации Шавкатом Мирзиёевым и Владимиром Путиным", - сказал Арипов, выступая в Москве на 2-м заседании совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

По словам премьера, в последнее время активно взаимодействуют министерства и ведомства двух стран, которые определяют новые перспективные направления сотрудничества. "Сегодня все контакты направлены на насыщение повестки предстоящего государственного визита президента Республики Узбекистан в Российскую Федерацию", - отметил Арипов. По его убеждению, предстоящий визит определит новые направления дальнейшего узбекско-российского сотрудничества, "основанного на принципах стратегического партнерства".

Теги
УзбекистанРоссияАрипов, Абдулла Нигматович
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