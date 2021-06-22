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Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии

Чехия заявила о заинтересованности в диалоге с Россией

Министр иностранных дел республики Якуб Кулганек при этом отметил, что Москва "должна отказаться от провокаций"

ПРАГА, 22 июня. /ТАСС/. Чехия заинтересована в решении разногласий с РФ и ожидает с российской стороны проявление интереса к развитию диалога. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел республики Якуб Кулганек, выступая в Пражском граде на национальной конференции по безопасности. Трансляцию вели сетевые телеканалы.

"Мы [Чехия] хотим вести с Россией переговоры, - отметил он. - Россия же должна продемонстрировать заинтересованность в диалоге и отказаться от провокаций".

В конференции, помимо Кулганека, принимают участие премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, первый вице-премьер и глава МВД республики Ян Гамачек, чешский министр обороны Лубомир Метнар и его словацкий коллега Ярослав Надь. Ожидается выступление в дистанционном формате главы военного ведомства Германии. Приветствие участникам направил президент Чехии Милош Земан.

Участники конференции сходятся во мнении, что главным гарантом безопасности Чехии является НАТО. Они, в частности, призвали власти выделять большие средства на защиту республики от гибридных угроз.

Теги
ЧехияРоссияДипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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