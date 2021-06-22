В Душанбе прошел митинг в память 80-летия начала Великой Отечественной войны

ДУШАНБЕ, 22 июня. /ТАСС/. Митинг, приуроченный к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, прошел во вторник в Душанбе, на Аллее славы православного кладбища столицы. В мероприятии приняли участие посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, представители ветеранских организаций, общественности, СМИ.

"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ

"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ Фотографии корреспондентов ТАСС 1930-х и 1940-х гг.

Открывая митинг, российский дипломат отметил, что Великая Отечественная война звучит как святое слово для каждого человека на постсоветском пространстве, ведь наши деды и прадеды бились с врагом не на жизнь, а на смерть, проявляя чудеса храбрости и мужества, чтобы защитить будущие поколения. "Огромный вклад внес в победу нашего народа Таджикистан, - отметил Лякин-Фролов. - Из республики с населением, составлявшим около 1,2 млн человек, 300 тысяч человек ушли на фронт, 90 тысяч из них погибли". "Это очень большие потери, мы должны все время об этом помнить", - сказал посол. Такие акции, как сегодняшний митинг в Душанбе, демонстрируют, по его словам, что никто не забыт и ничто не забыто.

Выступивший на митинге военный историк Гафур Шерматов напомнил о страшных потерях войны, которые затронули практически каждую семью. Потому день начала войны - "не просто памятная дата, она в памяти наших генов, нашего мозга, нашей крови", подчеркнул он.

Тему необходимости борьбы с теми, кто оскверняет памятники советским воинам, искажает правду о Великой Отечественной войне, затронул в своем выступлении ответственный секретарь Совета ветеранов Таджикистана Эльмурод Турсунов, призвавший народы бывшего Советского Союза совместно противостоять фальсификации истории.

Среди пришедших на митинг было немало молодежи. Ветераны и люди старшего поколения, выступая, делились воспоминаниями о войне и о своих воевавших отцах и дедах.

На фронтах Великой Отечественной войны воевали более 250 тысяч таджикистанцев, 45 тысяч были мобилизованы на военные предприятия. Свыше 50 тысяч выходцев из республики были награждены орденами и медалями, 63 человека стали Героями Советского Союза, 15 - полными кавалерами ордена Славы.