Премьер Белоруссии заявил, что санкции Запада не останутся без ответа

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Белоруссия предпримет ответные меры в отношении стран, которые ввели новые санкции против белорусских граждан и предприятий. Об этом заявил во вторник премьер-министр республики Роман Головченко.

"Мы предупреждали о том, что санкции без ответа не останутся. Сейчас соответствующая служба изучает текст санкций в отношении наших граждан и предприятий. Выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнерам", - отметил белорусский премьер, слова которого приводит агентство БелТА.

Головченко назвал циничным введение санкций в канун 80-летия начала Великой Отечественной войны. "Могли бы денек подождать, тогда оно было бы более цинично", - отметил Головченко. По его словам, эти санкции дискредитируют Евросоюз. "Декларировать при этом миссию "ради белорусского народа" по меньшей мере цинично и беспринципно. Только посмотрите, чем обосновываются санкции, которые вводятся против наших предприятий", - обратил внимание премьер-министр.

В частности, пояснил он, в документе "настолько дикие формулировки", которые свидетельствуют, что их авторы плохо представляют ситуацию в Белоруссии. "А те, кто дает им такие советы и рекомендации, представляют это еще хуже. Например, введение экономических санкций в отношении ОАО "МАЗ" мотивируют тем, что президентом страны оно было названо в качестве одного из ведущих машиностроительных предприятий. Или то, что ОАО "БЕЛАЗ" было названо президентом страны национальным достоянием и брендом Беларуси", - пояснил белорусский премьер.

"Мы живем дальше, работаем. У нас достаточно резервов и ресурсов, мы давно готовы к этим условиям", - заключил Головченко.

Совет ЕС на уровне глав МИД в понедельник достиг соглашения о введении экономических санкций против семи секторов экономики Белоруссии. Четвертый пакет европейских санкций против Белоруссии коснулся также 86 физических и юридических лиц. Новые санкции в отношении должностных лиц и ряда предприятий Белоруссии приняли также США, Великобритания и Канада.