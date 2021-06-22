Ватикан усмотрел в итальянском законопроекте нарушения права на свободу мышления католиков

ВАТИКАН, 22 июня. /ТАСС/. Ватикан обратился к итальянским властям с просьбой внести изменения в находящийся на обсуждении в национальном парламенте законопроект о борьбе с проявлениями расовой и прочей ненависти, включая гомофобию и трансфобию. Как сообщила во вторник газета Corriere della Sera, формальное письмо было передано по дипломатическим каналам.

По информации издания, в нем указывается, что отдельные положения так называемого "закона Дзан" (по имени его разработчика - депутата от правящей Демократической партии Алессандро Дзана, активиста движения ЛГБТ) нарушают положения конкордата, составляющего часть Латеранских соглашений, регулирующих отношения Ватикана и Италии и положение Римско-католической церкви. Согласно последним модификациям этого документа от 1984 года, церкви гарантируется "свобода организации, а также осуществление просветительско-евангелистического воспитания", "свобода организации мероприятий при соблюдении свободы мышления и выражения". Как поясняет Corriere della Sera, определенные положения законопроекта, которые предусматривают в том числе учреждение "Национального дня против гомофобии и проявлений неприятия нетрадиционной сексуальной ориентации и трансфобии", ущемляют свободу мышления верующих католиков.

Как в свою очередь сообщает газета La Repubblica, Ватикан намерен "не блокировать законопроект, но добиться внесения в него изменений, чтобы церковь могла продолжать свободно исполнять свою образовательную и социальную роль". Тем не менее, отмечает издание, Ватикан впервые обращается к положениям конкордата.

Текст законопроекта уже был одобрен в ноябре прошлого года в нижней палате. Помимо положений об уголовном преследовании пропаганды и преступлений на расовой и религиозной почве предполагается введение наказаний за дискриминацию по половому признаку, а также устанавливаются принципы самоопределения по половому признаку и сексуальной ориентации, определяются нормы по борьбе с дискриминацией представителей нетрадиционной ориентации и трансгендеров.

Прецеденты

С законопроектом в его нынешней редакции не согласны и некоторые члены партий "Вперед, Италия" и "Лига", составляющих правящую коалицию. Они также настаивают на изменении ряда формулировок. В частности, будучи министром внутренних дел Италии, лидер "Лиги" Маттео Сальвини в 2018-19 годах вернул в документы итальянцев строки "отец" и "мать", которые сейчас вновь заменены на "родители".

Несколько лет назад такой же большой общественный резонанс вызвал закон о признании гражданских союзов. Его разработчиком выступила также представительница Демпартии Моника Чиринна. Хотя законодательный акт, принятый в 2016 году, касался всех не состоящих в официальном браке пар, он стал своего рода признанием однополых браков. Однако в тот закон не вошло положение о праве на усыновление детей такими парами. В законе устанавливаются главным образом имущественные и прочие юридические права гражданских союзов.