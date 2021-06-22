В Австрии заявили об особой ответственности Вены перед Россией за участие в войне

ВЕНА, 22 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Австрия как участник войны против СССР несет большую ответственность в деле построения конструктивных и доверительных отношений с Россией. Об этом заявил во вторник корреспонденту ТАСС сопредседатель российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог", президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат (Eurochambres), почетный президент Палаты экономики Австрии Кристоф Ляйтль по случаю Дня памяти и скорби, 80-летия с начала Великой Отечественной войны.

"Мы должны никогда не забывать с ужасом помнить то страшное время, которое принесло нам недопустимый национализм и идеологию расизма. Я говорю из собственного опыта: мой отец был участником войны в России, а я - участник мира с Россией. Это большая ответственность для моего поколения и для последующих поколений, - отметил 72-летний экономист. - В качестве сопредседателя "Сочинского диалога" я желаю российскому народу по случаю этой трагической памятной даты всего самого наилучшего и заверяю в моей личной дружбе".

"Австрия из-за ее участия в войне несет особенную ответственность за мирные, крепкие и конструктивные отношения доверия c Россией. Я хочу, чтобы австрийское правительство применительно к отношениям с Россией принимало инициативы, чтобы мы могли жить при крепком общем процессе доверия, мира и сотрудничества, чтобы санкции были сокращены и были найдены решения существующих проблем", - подчеркнул собеседник агентства.

Как считает Ляйтль, саммит президентов США и России показал, что "между Джо Байденом и Владимиром Путиным тронулся лед". "Европа должна теперь поднять новые паруса. Я хочу, чтобы мы извлекли уроки из прошлого и избавили будущие поколения от повторения прошлых событий, потому что мы учимся на основе истории", - подчеркнул Ляйтль.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на СССР. Австрия с марта 1938 года по апрель 1945 года входила в состав нацистской Германии в результате аншлюса.