СМИ: Анкара предложила Триполи план, исключающий вывод ВС Турции из Ливии

КАИР, 22 июня. /ТАСС/. Турецкие власти обсуждают с единым правительством Ливии документ, согласно которому дислоцированные в североафриканской стране подразделения ВС Турции будут продолжать находиться на ливийской территории. Как сообщил во вторник местный информационный портал Akhbar Libya, положения соответствующего документа Анкара предлагает принять Триполи на предстоящей в среду второй Берлинской конференции по Ливии.

Согласно источникам портала, в проекте документа указано, что ВС Турции будут находиться в североафриканской стране до и после проведения там парламентских и президентских выборов, намеченных на 24 декабря 2021 года. Как уточняется, предложение Анкары вызвало серьезные разногласия в ливийском руководстве.

Ранее министр иностранных дел и международного сотрудничества единого ливийского правительства Наджла Мангуш информировала, что Триполи представит на второй Берлинской конференции "Инициативу стабильности Ливии", которая предполагает создание международной рабочей группы на уровне глав МИД во главе с североафриканской страной для обсуждения политических планов, вопросов безопасности, экономических и финансовых аспектов. В отличие от всех предыдущих конференций по ливийской проблеме в этот раз Ливия будет представлена на ней в качестве полноправного участника.

19 января прошлого года в Берлине прошла первая конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе ее участники призвали к прекращению огня, созданию комиссии "пять плюс пять", обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, утраченной после интервенции НАТО в 2011 году.

Проект итогового соглашения

Между тем, как сообщал во вторник портал Libya Review со ссылкой на дипломатические источники в Берлине, в итоговое коммюнике конференции 23 июня будет включен призыв стран-участниц о немедленном выводе всех иностранных наемников, обеспечении поддержки ливийских властей в целях проведения декабрьских выборов.

Проект итогового соглашения состоит из шести разделов, посвященных, в частности, политическим процессам в области безопасности, экономическим и финансовым реформам, соблюдению международного гуманитарного права и прав человека в стране.

По словам источников, проект находится еще в стадии обсуждения, и возможна его редакция.

Ситуация в стране

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользовавшийся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) и парламента временный кабмин на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои.

23 октября прошлого года в Женеве участники комитета в формате "пять плюс пять", который включал по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня. В итоге в начале февраля после шедших при посредничестве ООН переговоров были избраны премьер-министр единого правительства Абдель Хамид Дбейба и три члена Президентского совета Ливии. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи. Их главной задачей является объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря 2021 года.

Помимо этого, с 28 июня по 1 июля в Швейцарии запланировано совещание Форума ливийского политического диалога.