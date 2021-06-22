Пентагон пояснил причины отставания от графика при сооружении базы ПРО США в Польше

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Причинами существенного отставания от графика при строительстве базы системы противоракетной обороны (ПРО) США в Польше стали внедрение автоматизированных систем на этом объекте и последствия нынешней пандемии. Об этом сообщил во вторник директор Агентства по ПРО Министерства обороны США вице-адмирал ВМС Джон Хилл.

"Мы внедрили много автоматики при строительстве, а это сложно, нас это действительно замедлило", - пояснил военачальник. Кроме того, по его словам, другой причиной отставания от графика стало распространение в мире COVID-19. "Строительство идет. Были отставания из-за ковида. [Вызванные пандемией санитарно-эпидемиологические] ограничения в Европе очень жесткие", - отметил вице-адмирал, выступая на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"Теперь у нас [на базе у польского населенного пункта Редзиково] установлены радиолокационные антенные решетки [и система управления огнем]. Мы полностью испытали систему. Мы решаем некоторые вопросы устаревания [отдельных элементов] системы, так как она в течение ряда лет находилась [на хранении] в контейнерах", - заявил Хилл.

Он подтвердил, что в настоящее время на объекте близ Редзиково монтируются компоненты противоракетного комплекса Aegis Ashore. "Поскольку установлены [антенные] решетки и система управления огнем, это открывает дверь для размещения и проверки системы Aegis, пока мы параллельно завершаем строительство [объекта]", - сказал глава Агентства по ПРО.

Хилл заверил, что полностью удовлетворен тем, как сейчас идут работы, но не уточнил, когда они будут завершены.

Американская ПРО в Европе

Ранее ВМС США заявили, что ожидают постановки объекта на боевое дежурство "не ранее 2022 года".

Работы по строительству базы оцениваются в $182 млн. Первоначально планировались, что они будут закончены в 2018 году.

База в Редзиково - уже второе место дислокации американских противоракет в рамках реализации поэтапного плана создания европейской системы ПРО. Первую такую базу США построили в румынском местечке Девеселу, поставив ракеты-перехватчики на оперативное дежурство в мае 2016 года. Комплексы Aegis Ashore используют противоракеты Standard Missile-3 (SM-3), которыми оснащен ряд кораблей ВМС США.

Пентагон запросил у Конгресса на дальнейшее создание и развертывание различных элементов системы ПРО на 2022 финансовый год $20,4 млрд, в том числе $43,2 млн на модернизацию базы в Румынии и завершение строительства в Польше.

МИД России не раз уже заявлял, что размещение комплексов Aegis Ashore в странах Восточной Европы является нарушением Вашингтоном взятых на себя обязательств. По мнению российских экспертов, из вертикальных пусковых установок МК41 этих комплексов можно запускать не только противоракеты, но и крылатые ракеты Tomahawk.