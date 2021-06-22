Глава МИД Египта примет участие во второй Берлинской конференции по Ливии

КАИР, 22 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри примет участие в намеченной на 23 июня второй Берлинской конференции по Ливии. Об этом сообщил во вторник официальный представитель ведомства Ахмед Хафез.

"Министр иностранных дел направился сегодня в Берлин для участия во второй конференции по Ливии по приглашению главы МИД Германии и генерального секретаря Организации Объединенных Наций", - отметил он. По словам спикера, Шукри "подтвердит твердую позицию Каира в отношении необходимости защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Ливии".

"Он заявит о поддержке стремления братского ливийского народа к построению лучшего будущего, а также усилий, направленных на продвижение всеобъемлющего политического процесса под управлением самих ливийцев с целью прекращения конфликта и вывода всех иностранных войск и наемников, а также разоружения воинствующих группировок, - указал Хафез. - Кроме того, министр призовет к согласованным усилиям с целью проведения всеобщих выборов в назначенную дату - 24 декабря текущего года, - чтобы обеспечить безопасность и стабильность во всех частях ливийского государства".

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользовавшийся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) и парламента временный кабмин на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои.

23 октября прошлого года в Женеве участники комитета в формате "пять плюс пять", который включал по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня. В итоге в начале февраля после шедших при посредничестве ООН переговоров были избраны премьер-министр единого правительства Абдель Хамид Дбейба и три члена Президентского совета Ливии. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи. Их главной задачей является объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря 2021 года.

С 28 июня по 1 июля в Швейцарии запланировано совещание Форума ливийского политического диалога.