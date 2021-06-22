Большинство американцев считает, что Байден добился прогресса на саммите с Путиным

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Большинство американцев считает, что президент США Джо Байден добился прогресса во время встречи в Женеве с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской службой Harvard-Harris, которые опубликовала во вторник на своем сайте газета The Hill.

По данным социологов, 21% респондентов считают, что глава Белого дома добился "значительного" прогресса на встрече в Швейцарии 16 июня, еще 31% опрошенных сказали, что он добился "некоторого" прогресса. При этом 32% американцев уверены, что не было достигнуто никакого прогресса, а 15% участников исследования затруднились ответить.

Согласно опросу, жители страны хотят, чтобы Байден занял жесткую позицию в отношениях с Россией в будущем. Так, 72% считают Москву противником, а 59% утверждают, что главе государства следует "не давать спуску России", когда речь идет о таких вопросах, как кибератаки или другие проблемы, угрожающие американским интересам.

"Возможно, еще рано судить о внешней политике президента Байдена, но саммит с Владимиром Путиным не принес президенту [США] ни пользы, ни вреда", - приводит издание мнение социолога Марка Пенна, который считает, что "мнение общественности [по саммиту] далеко не очевидно".

Опрос проводился с 15 по 17 июня, участие в нем принимали 2 006 зарегистрированных американских избирателей.