Байден выдвинет на должность помощника главы Пентагона эксперта по России

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выдвинет в качестве кандидата на должность помощника министра обороны США по делам международной безопасности Селест Валландер, считающуюся экспертом по России. Об это сообщила во вторник пресс-служба Белого дома.

Для утверждения на должность кандидатуру Валландер должен будет одобрить Сенат Конгресса США.

В администрации 44-го президента США Барака Обамы Валландер курировала в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме российское направление.