В Минске 23 июня открывается выставка MILEX-2021

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Свыше 150 экспонентов из Белоруссии, России, Китая, Турции и Узбекистана представят свою продукцию и новые технологии на 10-й Международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2021, которая открывается в среду в Минске. Об этом сообщили ТАСС в Государственном военно-промышленном комитете (ГВПК) Белоруссии.

"В международной выставке MILEX-2021 принимают участие более 150 компаний и организаций из Беларуси, России, Китая, Турции и Узбекистана. Предполагается, что выставку посетят более тридцати зарубежных делегаций из примерно двадцати стран", - отметили в ГВПК.

Как информировали в этом белорусском ведомстве, Российскую Федерацию на выставке представят Рособоронэкспорт, Роскосмос, научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", концерн "Алмаз-Антей", акционерное общество "Энергия" и ряд других. Наиболее широко на MILEX-2021 будут продемонстрированы разработки белорусских компаний и организаций оборонно-промышленного комплекса.

"Этот крупнейший в восточноевропейском регионе специализированный оружейный салон является наглядной демонстрацией интеллектуальной мощи и огромного потенциала военно-промышленного комплекса Республики Беларусь и объединяет представителей ведущих разработчиков и производителей продукции военного назначения страны, их партнеров и гостей из-за рубежа", - отметил председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус. По его словам, "благодаря своему высокому качеству, надежности и техническим характеристикам многие из представляемых на выставке образцов вооружений и военной техники пользуются большим спросом на мировом рынке, способствуют повышению экспортных возможностей белорусской оборонки".

На открытии MILEX-2021 ожидаются премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась, госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев. Выставка в Минске завершится 26 июня.