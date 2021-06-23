Глава МВД США объявила о расследовании гибели индейцев в школах более 100 лет назад

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Министр внутренних дел США Дебора Холэнд заявила во вторник об инициативе по расследованию жестокого обращения с индейскими детьми в школах более 100 лет назад. Соответствующее объявление Холэнд, являющаяся первым представителем коренного населения страны на данном посту, сделала в ходе видеоконференции Национального конгресса американских индейцев.

На территории США и Канады с начала 19-го по середину 20-го века действовали специальные религиозные школы, протестантские и католические, в которых обучали несовершеннолетних, насильственно изъятых из семей коренных народов с целью ассимиляции.

"Министерство намерено выяснить, какой эффект оказали эти индейские школы, пролив свет на умалчиваемые травмы прошлого, какими бы тяжелыми они ни были, - сказала министр. - Я знаю, что процесс будет долгим и сложным, болезненным. <...> Но только признав прошлое, мы сможем работать навстречу будущему". В штате Пенсильвании около одной из таких школ были обнаружены захоронения десяти детей, умерших более ста лет назад. Представители Армии США заявили в апреле, что останки будут переданы индейским общинам в штатах Аляска и Южная Дакота.

В США МВД не является силовым ведомством, так как занимается в основном вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов, а также курирует различные программы, связанные с американскими индейцами, коренными жителями Аляски и Гавайских островов.