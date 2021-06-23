В Тайбэе сообщили, что американский эсминец проследовал через Тайваньский пролив

ГОНКОНГ/СЯНГАН/, 23 июня. /ТАСС/. Американский ракетный эсминец совершил проход через Тайваньский пролив, разделяющий материковый Китай и остров Тайвань. Об этом сообщило в среду оборонное ведомство в Тайбэе.

По его данным, корабль проследовал в северном направлении "в условиях нормальной обстановки".

Пресс-служба Седьмого флота США подтвердила данную информацию, уточнив, что речь идет о ракетном эсминце USS Curtis Wilbur класса "Арли Берк". Он проследовал через Тайваньский пролив "в соответствии с международным правом", что "демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону", добавила пресс-служба. "Американские военные будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом", - подчеркивает Седьмой флот США.

Как отмечают наблюдатели, в последние месяцы участились случаи появления американских кораблей в проливе. Подобные шаги создают риск нагнетания напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Власти материкового Китая считают Тайвань неотделимой частью своей территории и с настороженностью воспринимают любое американское военное присутствие в регионе.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения, что вызывает протесты на материке.