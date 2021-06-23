Глава Минюста США изучает политику ведомства в отношении смертной казни

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд проводит обзор политики возглавляемого им ведомства в отношении смертной казни. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

"Во время слушаний [в профильном комитете Сената Конгресса США], посвященных утверждению моей кандидатуры [на пост главы Минюста], я сказал, что у меня есть опасения, касающиеся вопроса смертной казни. <...> И меня беспокоит непропорциональное воздействие [норм в области применения сметной казни] на темнокожих американцев. <...> Я лично занимался обзором процессов министерства относительно смертной казни", - приводит Reuters слова Гарленда. Министр при этом отметил, что в скором времени намерен сделать заявление по этой теме.

Как отмечает Reuters, нынешний президент Джо Байден в ходе своей предвыборной кампании обещал упразднить смертную казнь в США на федеральном уровне, однако до настоящего момента вашингтонская администрация не предприняла каких-либо шагов в этом направлении. На прошлой неделе Минюст направил обращение в Верховный суд, попросив восстановить смертный приговор Джохару Царнаеву за организацию теракта на Бостонском марафоне в 2013 году. Как пишет Reuters, Гарленд отказался от комментариев относительно позиции по делу Царнаева, сославшись на то, что судебный процесс еще не завершен.

В 2019 году в период президентства республиканца Дональда Трампа находившийся тогда на посту министра юстиции и генерального прокурора США Уильям Барр возобновил практику высшей меры наказания преступников, осужденных на федеральном уровне. В прошлом году впервые в американской истории число казней, проведенных федеральными властями за год, превысило этот показатель по сумме всех штатов.