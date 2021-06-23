В Белоруссии намерены укреплять обороноспособность в условиях экономической агрессии

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Белоруссия вынуждена уделять большое внимание укреплению своей обороноспособности в связи с экономической агрессией против страны. Об этом заявил в среду премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, выступая на открытии 10-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2021.

"Беларусь проводит миролюбивый внешнеполитический курс. Мы всегда призывали к новой разрядке на континенте, созданию новой всеобъемлющей системы европейской безопасности, мы всегда стремились и подтверждаем свое стремление укреплять добрые взаимовыгодные отношения со всеми странами и народами. Вместе с тем и непростое положение в мире, и очередные попытки агрессии, пока экономической, заставляют нас концентрировать внимание на проблематике укрепления обороноспособности", - отметил глава белорусского правительства.