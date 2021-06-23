Глава Минобороны Белоруссии заявил о доказательствах причастности США к попытке переворота

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Белоруссия располагает неопровержимыми доказательствами причастности государственных структур США к попытке переворота в республике. Об этом в среду заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в ходе IX Московской конференции по международной безопасности.

По его мнению, отсутствие системы сдержек и противовесов привело к тому, что "сильные меры сего чувствуют свою безнаказанность, не брезгуют [тем, чтобы] переступить традиционные красные линии". "Данное явление можно назвать государственным терроризмом <...> Буквально пару месяцев назад Республика Беларусь также столкнулась с аналогичным феноменом. В ходе совместной операции белорусских и российских спецслужб была пресечена подготовка мятежа с физическим устранением главы белорусского государства и членов его семьи. Причем на сегодняшний момент в ходе следствия вскрыты неопровержимые доказательства причастности к этому американских государственных структур", - сказал Хренин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля заявил, что оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей, а также готовили госпереворот. Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США.

По данным белорусского следствия, подготовка переворота финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями. Дело было возбуждено по статье о заговоре с целью захвата государственной власти. Обвинение в подготовке госпереворота в Белоруссии предъявлено девяти лицам. В КГБ сообщали, что задержанные дают признательные показания и сотрудничают со следствием.