Гонконгская оппозиционная газета "Пинго жибао" закроется 24 июня

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 июня. /ТАСС/. Гонконгская оппозиционная газета "Пинго жибао" (Apple Daily), чьи активы были заморожены по делу об угрозе национальной безопасности, прекратит издаваться с четверга - на два дня раньше, чем ожидалось ранее. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте издания.

"Руководство "Пинго жибао" решило прекратить работу сразу после полуночи, принимая во внимание безопасность персонала и проблему ресурсов", - отмечается в заявлении. Уточняется, что последний печатный номер поступит в продажу в четверг, а сайт прекратит обновляться с полуночи.

"Компания благодарит своих читателей за их верную поддержку и наших журналистов, сотрудников и рекламодателей за их преданность на протяжении последних 26 лет", - говорится в заявлении.

В среду головной медиахолдинг газеты Next Digital Media объявил о закрытии "Пинго жибао" с 26 июня "в связи с текущими обстоятельствами".

17 июня около 500 полицейских провели обыски в редакции "Пинго жибао" и ее головного медиахолдинга Next Digital Media, задержав пять руководящих сотрудников. Против двоих из них, включая главного редактора газеты Райна Ло, были выдвинуты обвинения в сговоре с внешними силами с целью создания угрозы нацбезопасности. Трое других сотрудников были отпущены под залог. В среду был задержан один из ведущих колумнистов газеты, который публиковал статьи под псевдонимом "Ли Пин".

Правоохранительные органы связывают расследование с серией из трех десятков газетных публикаций, в которых, как утверждается, содержались призывы к иностранным санкциям против Гонконга и КНР. Следствие постановило заморозить активы газеты и связанных с ней компаний на сумму 18 млн гонконгских долларов ($2,3 млн). Также были приостановлены торги акциями медиахолдинга на Гонконгской фондовой бирже. Издатели просили о размораживании части активов, чтобы иметь возможность выплатить зарплаты сотрудникам и продолжить операции по поддержанию текущей деятельности. Однако эта просьба властями не была удовлетворена.

"Пинго жибао" и медиахолдинг Next Digital Media принадлежат арестованному в конце прошлого года оппозиционному магнату Джимми Лаю. Он считается одним из главных организаторов антиправительственных демонстраций, вспыхнувших летом 2019 года в специальном административном районе КНР. 73-летний бизнесмен оказывал финансовую поддержку протестному движению, поддерживал связи с политической элитой США, призывал к введению санкций. По этим обвинениям ему может грозить пожизненное заключение в соответствии с новым законом о нацбезопасности, принятым летом 2020 года.