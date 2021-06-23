AP: при авиаударе в штате Тыграй погибли до 80 человек

ПРЕТОРИЯ, 23 июня. /ТАСС/. До 80 человек погибли в результате авиаудара по рынку в поселке Тогога на севере эфиопского штата Тыграй. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

По его информации, работавшие на месте взрыва медработники сообщили о 80 погибших мирных жителях. Атака произошла в середине дня 22 июня.

Официальный представитель армии Эфиопии полковник Гетнет Адане не подтвердил, но и не опроверг агентству Reuters факт атаки на поселок Тогога со стороны федеральных сил. Он заметил, что нанесение ударов с воздуха является обычной тактикой в борьбе с террористами, однако они не направлены против гражданского населения.

Отряды мятежников из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) развернули в понедельник наступление на позиции федеральных сил на территории штата. Согласно поступающей информации, в ожесточенных боях к северу от административного центра штата города Мэкэле задействованы четыре дивизии Вооруженных сил Эфиопии.

Военная операция федеральных войск началась в штате Тыграй 4 ноября минувшего года после того, как мятежники из НФОТ напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными центральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Боевая фаза операции завершилась 28 ноября взятием федеральными войсками столицы Тыграя Мэкэле и возвращением Аддис-Абебой контроля над всеми крупными городами и стратегическими объектами штата. Однако ушедший в подполье лидер НФОТ Дебрецион Геберемайкл заявил, что борьба с федеральным правительством за самоопределение Тыграя будет продолжена. С конца минувшего года в Тыграе проводится антитеррористическая операция с целью нейтрализации действующих на территории штата отдельных структур мятежников.