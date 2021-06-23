Администрация Байдена обнародовала стратегию борьбы с преступностью в США

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Администрация Байдена представила в среду стратегию в области борьбы с преступностью в США в первую очередь со все более широким применением огнестрельного оружия.

"Президент Байден считает, что рост насилия с применением огнестрельного оружия, который затронул всю страну в последние полтора года, неприемлем, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. - И администрация примет решительные меры противодействия этому с использованием всех возможностей правительства".

"Стратегия нацелена в том числе и на первопричину насилия - распространение огнестрельного оружия в стране, используемого для совершения преступлений", - отмечается в заявлении.

Администрация намерена, в частности, остановить рост насилия путем привлечения к ответственности нелегальных торговцев оружием. Местным правоохранительным органам обещана поддержка силами и средствами федеральных властей. Предлагается увеличить финансирование полиции.

Планируется также расширить возможности для трудоустройства молодых людей, включая развитие программ профессионального обучения. Должны быть расширены и меры социальной адаптации лиц, находившихся в местах лишения свободы.

Как отмечается в заявлении Белого дома, число убийств в крупных городах страны увеличилось в 2020 году на 30% по сравнению с предыдущим годом. На 8% возросло число нападений с применением огнестрельного оружия. А в первом квартале этого года число убийств возросло на 24% по сравнению с первым кварталом прошлого года и на 49% по сравнению с первым кварталом 2019 года. Среди пострадавших от насилия - непропорционально большое число афроамериканцев, подчеркивается в заявлении. "Как президент неоднократно подчеркивал, мы переживаем в стране эпидемию насилия с применением огнестрельного оружия", - отмечается в заявлении.

В нем говорится, что президент Байден призывает Конгресс США принять меры для прекращения эпидемии насилия и одновременно сам принимает срочные меры для достижения этой цели, включая ужесточение правил регистрации огнестрельного оружия.