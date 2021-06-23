Совет Европы потребовал расследовать смерть цыгана после задержания полицией в Чехии

ПРАГА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Европы потребовал от чешских властей немедленно и тщательно расследовать смерть цыгана после его задержания полицией в городе Теплице на северо-западе республики. Об этом сообщило в среду Чешское телевидение.

Инцидент произошел в прошлую субботу на одной из оживленных улиц Теплице. Мужчина умер после применения к нему удушающего приема, что напоминает гибель в Миннеаполисе 25 мая 2020 года афроамериканца Джорджа Флойда. Видеозапись произошедшего была выложена очевидцами в Facebook.

Мужчина отказался подчиниться трем полицейским, которые были вынуждены применить к нему силу и повалили на тротуар. Один из правоохранителей встал коленями на плечо и горло задержанному. На видеозаписи отчетливо слышен возглас женщины-очевидца: "Они его задушат!".

Полицейские применяли к задержанному силу в течение нескольких минут - до того, как он прекратил им сопротивляться. Затем они вызвали автомобиль скорой помощи, в котором мужчина вскоре умер.

Представители полиции, комментируя инцидент, исключили возможность смерти задержанного в результате действий коллег. Он, как подчеркивается, умер из-за передозировки наркотиками. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и глава МВД Ян Гамачек выразили поддержку действиям стражей порядка, которые были вынуждены пересечь действия хулигана.

Гражданские активисты намерены провести в среду в Праге демонстрацию против "полицейского произвола".