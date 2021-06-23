Глава МИД Ливии заявила, что вывод иностранных наемников может начаться в ближайшие дни

БЕРЛИН, 23 июня. /ТАСС/. Ливийские власти добились прогресса в вопросе вывода иностранных наемников из Ливии, и он может начаться в ближайшие дни. Об этом сообщила в среду на итоговой пресс-конференции по завершении второй Берлинской конференции по Ливии ливийский министр иностранных дел и международного сотрудничества Наджла Мангуш.

"Мы добились прогресса в этом вопросе, мы надеемся, что в ближайшие дни наемники с обеих сторон (выступавшие на стороне противоборствующих лагерей на западе и востоке Ливии - прим. ТАСС) могут быть выведены", - сказала она.