МККК призывает страны забирать своих граждан из лагерей беженцев в Сирии

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) призывает страны искать возможности возвращения своих граждан из сирийских лагерей беженцев. Об этом заявил в интервью ТАСС глава делегации МККК в Сирии Филип Шперри.

"В этих лагерях очень тяжелые условия. Я говорил о числе детей, проживающих в лагерях в условиях, похожих на тюремные. Хотя гуманитарная помощь со временем улучшилась - еда, медикаменты. Но это не то место, где у детей может быть надежда. Нужно искать решения, чтобы снизить число людей в лагерях, особенно в том, что касается иностранцев. Искать пути странам забирать своих граждан назад, по крайней мере это позиция МККК", - сказал он.

Шперри подчеркнул роль Красного Креста в оказании гуманитарной помощи беженцам на примере лагеря Эль-Холь, в котором на сегодняшний день проживает около 60 тыс. человек. "Если взять для примера Эль-Холь, мы сыграли большую роль в попытках удовлетворить гуманитарные нужды жителей этого лагеря. У нас там полноценные полевые госпитали, у нас есть группы медиков внутри лагеря, например, в тех частях, где располагаются иностранцы. Там работают наши психологи, инженеры, которые занимаются водоснабжением и строят канализацию. Только для этого крыла мы поставляем 6 тысяч горячих обедов в день", - указал он. По его словам, Красный Крест также помогает поддерживать связь разделенным семьям.

В июне прошлого года с призывом к странам помочь своим гражданам вернуться на родину из Сирии обратилась верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Она напомнила, что в лагерях в контролируемых курдами районах в Сирии находятся десятки тысяч сирийцев, иракцев и граждан других стран, имеющих "предполагаемые семейные связи с членами ИГ (запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС)". По словам Бачелет, большинство этих людей были перемещены туда в 2019 году после поражения ИГ на востоке провинции Дейр-эз-Зор, однако тысячи других находятся в лагере Эль-Холь с 2016 года.