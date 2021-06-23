В Вильнюсе по делу о шпионаже в пользу РФ заочно осудили россиянина и гражданина Литвы

ВИЛЬНЮС, 23 июня. /ТАСС/. Гражданин Литвы Владимир Соколов и гражданин России Игорь Гостев заочно осуждены Вильнюсским окружным судом по делу об обвинении в разведывательной деятельности в пользу РФ. Об этом в среду сообщил портал Delfi.

"Оба обвиняемых признаны виновными по двум эпизодам, но так как для литовского правосудия они не являются доступными, то были осуждены заочно", - приводятся в сообщении слова судьи Аудррюса Цининаса. Гостева суд приговорил к 10 с половиной годам лишения свободы, Соколова - к девяти годам и трем месяцам лишения свободы.

Следствие по этому делу Вильнюсская окружная прокуратура завершила и передала в суд еще в декабре 2019 года. Имена обвиняемых тогда не назывались. Обвинения им были предъявлены заочно, так как местом нахождения подозреваемых являлась не Литва, а Калининградская область РФ.

Согласно материалам следствия, подозреваемые с 2011 по 2014 год пытались завербовать граждан Литвы для сбора информации, представляющей интерес для иностранной разведки, занимались организацией разведывательной деятельности, за которую выплачивали вознаграждение. Предметом их интереса якобы была работа Департамента охраны руководства Литвы, а целью - установление подслушивающей аппаратуры в рабочих помещениях и резиденции президента страны.

Утверждалось, что подозреваемые якобы действовали в составе группы с россиянином Николаем Филипченко, который был задержан в Литве и приговорен в 2017 году по обвинению в шпионаже в пользу России к десяти годам заключения. Филипченко, которого литовские правоохранительные органы называли кадровым сотрудником российской разведки, был в ноябре 2019 года передан России в рамках обмена с Литвой лицами, осужденными за шпионаж.