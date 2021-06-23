Арестован кандидат в депутаты от оппозиционного блока "Армения" профессор Чарчян

ЕРЕВАН, 23 июня. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана постановил арестовать сроком на месяц директора медцентра "Измирлян" Армена Чарчяна, который входил в список оппозиционного блока "Армения" на внеочередных парламентских выборах в Армении. Об этом в среду корреспондент ТАСС сообщил адвокат Чарчяна Эрик Алексанян.

"Профессора арестовали сроком на один месяц. Судья Армине Меликсетян приняла решение, считая, что Чарчян может мешать следствию", - сказал Алексанян.

На прошлой неделе суд общей юрисдикции счел неправомерным решение о задержании Чарчяна, которого обвиняют в оказании давления на медперсонал больницы "Измирлян". Ранее в социальных сетях появилась запись разговора, где Чарчян на встрече с медперсоналом "Измирляна" говорил о необходимости идти на выборы. Следователи посчитали, что таким образом он использует свое служебное положение и оказывает давление на сотрудников больницы. В штабе бывшего президента республики, лидера предвыборного блока "Армения" Роберта Кочаряна заявили, что уголовное дело в отношении Чарчяна и его задержание являются политическим преследованием.