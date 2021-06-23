Пентагон: США надеются обсуждать с РФ контроль не только за ядерным оружием

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают обсуждать с Россией в рамках диалога по стратегической стабильности дальнейшую судьбу режима контроля не только над ядерными, но и иными вооружениями. Об этом сообщил в среду заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. При этом он заверил, что нынешняя администрация США по главе с президентом Джо Байденом не намерена превращать российско-американские переговоры по стратегической стабильности в заложника своего стремления начать аналогичный диалог и с Китаем.

"Администрация Байдена привержена тому, чтобы вести за собой прежде всего при помощи дипломатии. Поэтому мы двигались в отношении Нового ДСНВ (договора СНВ-3), чтобы стабилизировать [отношения с Москвой в ядерной сфере] или по крайней мере не начинать новую гонку стратегических вооружений с Россией. Поэтому президент [Байден] и президент [России Владимир] Путин согласились [на саммите в Женеве] на диалог по стратегической стабильности, который, как мы надеемся, станет для нас площадкой для переговоров по будущему [режима] контроля над вооружениями в ядерной и других сферах", - заявил заместитель главы американского военного ведомства на интернет-конференции вашингтонского Фонда Карнеги.

"И я бы надеялся, что Китай, продолжая свой нынешний рост, придет к такому же мнению - о том, что его интересам совершенно не отвечает крупный вооруженный конфликт с США, что таковой может произойти не только преднамеренно, но и случайно. Я бы надеялся, что это станет для них (должностных лиц КНР) в предстоящие годы стимулом для расширения коммуникаций с нами (американцами), [появления] готовности присоединиться к переговорам по стратегической стабильности, подобным тем, которые мы запускаем с россиянами", - отметил Кол. По его признанию, "предыдущая администрация [США] флиртовала с идеей, которая, по сути, заключалась в том, чтобы сделать американо-российские переговоры по контролю над вооружениями заложником вовлечения в это уравнение Китая". "Но я не видел признаков, что наша администрация склонна к тому, чтобы поступать таким образом", - сказал замминистра.

Предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом настаивало на подключении КНР к переговорам России и США о разоружении и по контролю над вооружениями. Пекин последовательно отвергал такие требования Вашингтона.

Официальное название упомянутого Колом российско-американского СНВ-3 - Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В США его принято именовать Новым ДСНВ. В феврале, после вступления Байдена в должность, Москва и Вашингтон продлили соглашение, которое власти России называли золотым стандартом в области разоружения, на максимально возможные пять лет.