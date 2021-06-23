СМИ: Словакия передаст оставшиеся дозы "Спутника V" Аргентине или на Балканы

ПРАГА, 23 июня. /ТАСС/. Правительство Словакии приняло в среду решение продать или передать на безвозмездной основе 160 тыс. из 200 тыс. доз поступившей в республику 1 марта российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщило Словацкое телевидение.

Партию препарата могут передать Аргентине и странам западной части Балканского полуострова, которые проявили интерес к ее получению. Срок годности полученной Словакией партии "Спутника V" истекает в июле.

Приобретение властями страны российской вакцины вызвало правительственный кризис и привело к отставке с поста премьера Игора Матовича, переместившегося в кресло вице-премьера и министра финансов. Матович подчеркивал, что против применения в стране российского препарата была развернута масштабная пропагандистская кампания.

Так, в среду Матович, слова которого привело словацкое сетевое издание "Главные новости", заявил: "Многие глупые люди [в Словакии] были бы очень рады, если бы срок годности вакцины "Спутник V" истек и она уже не могла бы использоваться. Чтобы воспрепятствовать такой приземленной радости, я предоставил Минздраву контакт с Аргентиной, которая хочет выкупить [у Словакии] столько [доз] "Спутника V", сколько мы хотим продать".