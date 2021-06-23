Переводчица Пентагона получила 23 года тюрьмы за раскрытие причастных к убийству Сулеймани

ТАСС, 23 июня. Гражданка Соединенных Штатов, работавшая переводчицей на одном из американских военных объектов в Ираке, приговорена к 23 годам лишения свободы за передачу ливанскому шиитскому движению "Хезболлах" данных о причастных к операции США, в результате которой был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Об этом сообщается в опубликованном в среду заявлении Министерства юстиции США.

"Мариам Томпсон <...> была приговорена сегодня к 23 годам тюрьмы за передачу секретной информации о национальной обороне с целью помочь иностранному правительству", - говорится в сообщении.

Ранее Томпсон призналась, что с 2017 года поддерживала общение с неким человеком, который, как он утверждал, имеет связи с движением "Хезболлах". Женщина со временем начала испытывать к нему романтические чувства. После убийства Сулеймани в январе 2020 года он обратился к ней с просьбой передать информацию о лицах, которые помогли США выследить и установить местоположение командующего "Аль-Кудс". При этом, согласно признанию женщины, она понимала, что информация будет передана "Хезболлах".

Подсудимая смогла получить доступ к информации об этих источниках разведданных, в том числе к их "настоящим именам, личным данным, позволяющим идентифицировать их, информации об их прошлом и их фотографиям". Она также получила доступ к документам, в которых указывалось, какую именно информацию эти люди передали американским властям.

27 февраля 2020 года Томпсон была арестована Федеральным бюро расследований (ФБР), но к тому моменту успела передать своему сообщнику множество документов, в том числе данные "о личностях по меньшей мере восьми секретных источников разведданных, а также информацию по меньшей мере о 10 целях США".

Сулеймани погиб в ночь на 3 января 2020 года в результате ракетного удара США в районе багдадского аэропорта. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля. Иранское руководство неоднократно заявляло, что обязательно отомстит за убийство Сулеймани.