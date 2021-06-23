СМИ: правительство Афганистана может пасть через полгода после вывода войск США

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Разведка США считает, что афганское правительство может пасть через полгода после завершения вывода американских войск из страны. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на американский правительственный источник.

Ранее, подчеркивает газета, в американском разведывательном сообществе придерживались мнения, что правительство президента Афганистана Ашрафа Гани сможет выстоять по меньшей мере два года без поддержки со стороны войск США. Однако на фоне роста в последнее время напряженности и числа столкновений между правительственными войсками и членами радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) разведка США изменила свой прогноз.

Теперь ожидается, что правительство в Кабуле может потерпеть крах через полгода-год после вывода американского военного контингента. Кроме того, как отмечает издание, ряд западных официальных лиц считает, что афганское правительство не продержится дольше трех месяцев. Вместе с тем газета подчеркивает, что на фоне роста активности со стороны "Талибана" представители американской администрации рекомендуют военным замедлить вывод войск, а также временно сохранить работу аэродрома Баграм вблизи Кабула.

В середине июня министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса заявил, что международные террористические организации могут восстановить свое присутствие в Афганистане и вновь начать представлять угрозу для США через два года после вывода американских войск из страны. С ним согласился председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, который подчеркнул, что если произойдет отстранение от власти правительства или роспуск сил безопасности Афганистана, то этот риск, очевидно, возрастет.

Президент США Джо Байден 14 апреля объявил о планах начать вывод американских военнослужащих из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября. Это решение отличается от обязательств Вашингтона вернуть свои войска домой к 1 мая 2021 года, которые были закреплены в соглашении, достигнутом в феврале прошлого года в Дохе предыдущей администрацией США и движением "Талибан".

Операция в Афганистане началась в октябре 2001 года и стала самой продолжительной в американской истории. В 2010-2013 годах численность войск США и их союзников превышала там 150 тыс. человек. Основные боевые части были выведены в 2014 году. На конец апреля в Афганистане, по данным Пентагона, находились 2,5 тыс. американских солдат и офицеров.