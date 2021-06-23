Псаки: у США пока нет заявлений относительно возможности запрета ввоза поликремния из КНР

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Администрация США пока не готова делать какие-либо объявления относительно возможности введения запрета на импорт поликристаллического кремния из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Ряд законодателей от обеих партий призывал администрацию запретить [ввоз] из Китая поликремния <...>, потому что он производится в Синьцзяне. Как вы знаете, это ключевой материал для солнечных панелей", - отметил во время брифинга один из журналистов, спросив, не обеспокоены ли в Белом доме тем, что подобный запрет может пагубно сказаться на целях администрации в плане борьбы с изменением климата.

В ответ Псаки напомнила, что "две недели назад страны Группы семи обязались обеспечивать свободу глобальных сетей поставок от использования принудительного труда". "В рамках этого вы можете ожидать, что США продолжат привлекать к ответственности тех, кто причастен к [использованию] принудительного труда, что мы будем продолжать убирать из наших цепей поставок товары, произведенные с помощью принудительного труда. <...> Мы также по-прежнему стремимся к прогрессу в борьбе с изменением климата и на мировом уровне, и внутри страны. Мы считаем, что мы можем делать и то, и другое. Мне пока нечего объявить относительно конкретных продуктов или веществ", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Обострение отношений Пекина со странами Запада вызывает тема прав нацменьшинств в Китае. Западные государства обвиняют КНР в создании сети исправительных лагерей, где могут принудительно содержаться до 1 млн уйгуров, и использовании принудительного труда находящихся там людей. Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании сети пенитенциарных учреждений в СУАР. Весной этого года США, Канада, ЕС и Великобритания ввели санкции в отношении китайских чиновников, обвинив их в причастности к нарушениям прав уйгуров, что стало поводом для введения ответных санкций Китаем.