В ДНР сообщили, что на севере Донецка огнем украинской армии поврежден газопровод

ДОНЕЦК, 23 июня. /ТАСС/. Газопровод поврежден на севере Донецка в результате минометного обстрела со стороны украинских силовиков. Огнем украинской армии также повреждена когенерационная станция, сообщили в среду в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня в 20:15 Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли минометному обстрелу северную окраину Донецка, - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей. - В результате чего были повреждены газопровод низкого давления и остекление фасада здания когенерационной станции".

Уточняется, что на данный момент силами сотрудников шахты имени Засядько газопровод был восстановлен, также ликвидирован возникший здесь же пожар травы. По предварительным данным, жертв нет.

Ранее в среду украинские силовики также нанесли минометный удар по западной окраине Горловки.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при прямом приказе командования.

Однако, несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.