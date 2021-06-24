В Италии законопроект о борьбе с гомофобией грозит подорвать правящую коалицию

РИМ, 24 июня. /ТАСС/. Находящийся на обсуждении в парламенте Италии законопроект о борьбе с проявлениями расовой и прочей ненависти, включая гомофобию и трансфобию, грозит подорвать правящую коалицию, которая поддерживает правительство Марио Драги. Как сообщило в среду агентство ANSA, главам фракций правящих партий не удалось договориться о дате голосования в Сенате (верхняя палата парламента).

В частности, Демократическая партия, представитель которой Алессандро Дзан выступил разработчиком законопроекта, при поддержке "Движения "5 звезд", "Свободных и равных" и группы "За автономии" настаивает на внесении текста на рассмотрение Сената 13 июля и заявляет, что 6 июля состоится голосование по повестке. Тогда как оппозиционная партия "Братья Италии", а также входящая в правящую коалицию "Лига" настаивают на приостановке обсуждения до вынесения суждения комиссии по конституционным делам.

Поводом для этого послужила информация о том, что Ватикан усмотрел в итальянском законопроекте нарушения права на свободу мышления католиков. А именно: в формальном письме, переданном по дипломатическим каналам, указывается на нарушения положения конкордата, составляющего часть Латеранских соглашений, регулирующих отношения Ватикана и Италии и положение Римско-католической церкви. При этом партия "Живая Италия", также входящая в правящую коалицию, опасается, что законопроект может не пройти. С его нынешней редакцией не вполне согласны и в партии "Вперед, Италия".

Позиция премьера

Комментируя данный вопрос, итальянский премьер-министр Марио Драги в своем выступлении в Сенате отметил в среду, что Италия - "светская страна, а не конфессиональное государство". "Парламент волен обсуждать любой закон", - сказал Драги. При этом он подчеркнул, что "должны неукоснительно соблюдаться конституционные нормы и международные соглашения, к которым относится конкордат с церковью". Представители движения ЛГБТ, на защиту интересов которых направлен законопроект, уже сравнили Драги с Понтием Пилатом, который "умыл руки".

В Ватикане официально не подтвердили, но и не опровергли факт передачи письма, в котором, как сообщали информированные СМИ, напоминается, что, согласно последним модификациям конкордата от 1984 года, церкви гарантируется "свобода организации, а также осуществление просветительско-евангелистического воспитания", "свобода организации мероприятий при соблюдении свободы мышления и выражения".

По оценке газеты Corriere della Sera, определенные положения законопроекта ущемляют свободу мышления верующих католиков. Одним из таких спорных моментов, в частности, может стать учреждение предусмотренного законопроектом "Национального дня против гомофобии и проявлений неприятия нетрадиционной сексуальной ориентации и трансфобии", поскольку он должен будет отмечаться повсеместно, включая католические школы.

Ряд итальянских политиков, включая спикера нижней палаты парламента Роберто Фико, назвали послание Ватикана "внешним вмешательством во внутренние дела". СМИ отмечают, что конкордат в таком контексте действительно упоминается впервые. Однако Конференция итальянских епископов неоднократно выступала с суждениями о политических событиях в Италии, в том числе накануне важных голосований. В частности, представители Римско-католической церкви открыто критиковали антимиграционную линию лидера партии "Лига" Маттео Сальвини, когда он был главой МИД (2018-2019).

Письмо из Ватикана, инициированное государственным секретариатом папского города-государства, вызвало бурю и в самом Ватикане, где давно известно об определенном противостоянии так называемых прогрессивного и консервативного фронтов. К первому относят Папу Римского Франциска. Он неоднократно допускал неоднозначные высказывания в отношении представителей сексуальных меньшинств, что позволяло манипулировать ими в определенном либеральном контексте. Источники в Ватикане задаются вопросом, знал ли понтифик о готовящемся письме, под которым, по утверждению СМИ, не стоит никакой подписи.