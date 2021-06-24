Власти Калифорнии сообщили, что в штате пройдут выборы по вопросу об отставке губернатора

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Жители Калифорнии собрали достаточно подписей, чтобы провести голосование, на котором будет поставлен вопрос об отставке губернатора Гэвина Ньюсома. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте секретаря данного штата Ширли Вебер.

Летом 2020 года политические оппоненты губернатора-демократа в очередной раз начали кампанию за проведение выборов, на которых предлагается поставить вопрос об отставке Ньюсома. Согласно законам Калифорнии, для этого требуется сейчас около 1,5 млн подписей жителей штата, имеющих право голоса. В число организаторов кампании входят политики-республиканцы.

Как сообщил аппарат секретаря Калифорнии, власти завершили проверки собранных подписей. Небольшая часть была признана недействительной, а "оставшихся 1 719 900 подписей достаточно для проведения голосования об отстранении [губернатора]". Финансовое управление штата теперь должно к 5 августа представить оценки того, в какую сумму обойдется проведение голосования. Когда оно состоится, пока не решено.

Ньюсом в марте заявил, что основал политический комитет для сбора средств с целью препятствования имеющим место попыткам отстранить его от власти. Губернатор тогда отметил, что "Калифорния - это американский штат, где проще всего вынести на голосование предложение об отставке" должностного лица. Он также напомнил, что его оппоненты уже несколько раз предпринимали безуспешные попытки добиться его отставки. Вместе с тем Ньюсом заверил, что относится к происходящему "очень серьезно".

Оппоненты губернатора, в частности, выражают крайнее недовольство введенными им в штате из-за пандемии нового коронавируса санитарными мерами. Критики называют их слишком жесткими и заостряют внимание на том, что данные ограничения препятствуют восстановлению экономики.

Население Калифорнии превышает 39 млн человек. По этому показателю штат занимает первое место в стране. По площади Калифорния из американских штатов уступает только Аляске и Техасу.