В Гонконге прекратила существование оппозиционная газета "Пинго жибао"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 июня. /ТАСС/. Гонконгская оппозиционная газета "Пинго жибао" (Apple Daily), чьи активы были заморожены по делу об угрозе национальной безопасности, прекратила свое 26-летнее существование. Как передает корреспондент ТАСС, в четверг утром многие горожане выстраивались у печатных киосков, чтобы купить ее прощальный номер, вышедший миллионным тиражом.

"Возможно, это была не лучшая газета. Но она отличалась собственным стилем и имела право на существование", - сказал пожилой читатель по фамилии Чэнь.

Вместе с тем с полуночи закрылся доступ к сайту издания, его странице в сети Facebook, также перестало работать мобильное приложение. "Мы хотели бы поблагодарить всех наших читателей, подписчиков, рекламодателей и жителей Гонконга за вашу верную поддержку", - говорится в заявлении редакции.

Страны Запада, а также власти острова Тайвань выразили озабоченность ситуацией вокруг закрытия газеты, расценивая это как удар по свободе печати и подавление свободы слова в этом специальном административном районе КНР.

Обыски в редакции

17 июня около 500 полицейских провели обыски в редакции "Пинго жибао" и ее головного медиахолдинга Next Digital Media, задержав пять руководящих сотрудников. Против двоих из них, включая главного редактора газеты Райна Ло, были выдвинуты обвинения в сговоре с внешними силами с целью создания угрозы национальной безопасности. Трое других сотрудников были выпущены под залог. В среду был задержан один из ведущих колумнистов газеты, который публиковал статьи под псевдонимом.

Правоохранительные органы связывают расследование с серией из трех десятков газетных публикаций, в которых, как утверждается, содержались призывы к иностранным санкциям против Гонконга и КНР. Следствие постановило заморозить активы газеты и связанных с ней компаний на сумму 18 млн гонконгских долларов ($2,3 млн). Также были приостановлены торги акциями медиахолдинга на Гонконгской фондовой бирже.

Издатели попросили о размораживании части активов, чтобы иметь возможность выплатить зарплаты сотрудникам и продолжить операции по поддержанию текущей деятельности. Однако эта просьба властями не была удовлетворена.

Опальный медиамагнат

"Пинго жибао" и медиахолдинг Next Digital Media принадлежат арестованному в конце прошлого года оппозиционному магнату Джимми Лаю. Он считается одним из главных организаторов антиправительственных демонстраций, которые прошли летом 2019 года в специальном административном районе КНР. 73-летний бизнесмен оказывал финансовую поддержку протестному движению, поддерживал связи с политической элитой США, призывал к введению санкций. По этим обвинениям ему может грозить пожизненное заключение в соответствии с новым законом о нацбезопасности, принятым летом прошлого года.