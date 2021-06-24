Нуланд обсудила с главой офиса Зеленского детали визита президента Украины в США

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак обсудили по телефону предстоящий визит украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, а также тему урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом в четверг сообщила администрация президента Украины.

"В рамках регулярных коммуникаций с американской стороной руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Викторией Нуланд. Собеседники обсудили детали предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты по приглашению президента США Джо Байдена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собеседники затронули вопросы переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины. "Виктория Нуланд заверила Андрея Ермака в непоколебимой поддержке со стороны Вашингтона территориальной целостности и суверенитета Украины, а также в вопросах реализации Минских договоренностей по мирному урегулированию ситуации в Донбассе", - добавили в офисе украинского президента.

Ермак, как говорится в сообщении, проинформировал Нуланд о ситуации с реформами на Украине, а Нуланд, в свою очередь, отметила важность их продолжения, в частности, обратив внимание на сферу корпоративного управления и борьбу с коррупцией.

Зеленский 7 июня сообщил, что в ходе телефонного разговора с американским лидером получил приглашение посетить Белый дом в июле этого года. Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что визит президента Украины в США планируется в конце июля, но конкретная дата пока согласовывается. Позднее глава внешнеполитического ведомства сообщил, что вопрос привлечения США к урегулированию в Донбассе станет ключевым во время визита президента Украины в Белый дом.