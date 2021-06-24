Депутат Рады заявил, что в офисе партии ОПЗЖ проходят обыски

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины проводят новые обыски у родственников главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, а также в офисе политической силы. Об этом в четверг сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Сегодня с самого утра прокуроры и следователи опять нагрянули с очередными обысками к Медведчуку. В этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников, что уже стало традицией для действующей власти. В этот раз с обысками приехали еще и к маме жены Медведчука <...>", - написал он, предположив, что причиной обысков являются попытки "найти доказательства государственной измены" главы политсовета ОПЗЖ.

Кузьмин расценивает действия силовиков как попытку запугать Медведчука. "Совершенно очевидно, что под видом обысков прокуратура проводит своеобразные акции устрашения, призванные запугать и деморализовать Медведчука и членов его семьи, а вовсе не отыскать новые доказательства по делу. Фактически власть совершает новые преступления против Медведчука и действует при этом с особым садистским удовольствием", - полагает оппозиционер.

11 мая правоохранительные органы Украины уже проводили обыски в доме Медведчука и офисе ОПЗЖ. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Максимальное наказание по первой статье - тюремное заключение на срок до 15 лет, по второй - до пожизненного лишения свободы. Сам политик назвал обвинения политически мотивированными и бездоказательными. Печерский районный суд Киева 13 мая отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля.

В то же время накануне первый заместитель генерального прокурора Украины Роман Говда сообщил в комментарии Telegram-каналу "Павловский ньюс" о том, что следствие не имеет достаточных доказательств для предъявления главе политического совета ОПЗЖ обвинений в финансировании терроризма, на основании которых в отношении Медведчука и его супруги Оксаны Марченко в феврале были введены санкции.