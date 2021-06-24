СБУ сообщила, что проводит обыски у родных Медведчука в рамках дела о госизмене

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Обыски у родственников главы политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, а также в офисе партии проходят в четверг в рамках дела о государственной измене. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ). Ранее о проведении обысков сообщил депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Следователи СБУ и ГБР (Государственное бюро расследований - прим. ТАСС) проводят следственные действия в рамках уголовного производства, в котором объявлены подозрения (предъявлены обвинения - прим. ТАСС) народным депутатам [Украины] Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку", - сообщили агентству РБК-Украина в пресс-службе СБУ.

В мае этим депутатам предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Ранее в четверг Кузьмин сообщил, что сотрудники правоохранительных органов Украины пришли с обысками по месту жительства тещи Медведчука, а также в офис ОПЗЖ и рабочие кабинеты ближайших соратников политика.

11 мая силовики уже проводили обыски в доме Медведчука и офисе ОПЗЖ. Сам политик считает обвинения в свой адрес политически мотивированными и бездоказательными. Печерский районный суд Киева 13 мая отправил его под домашний арест до 9 июля.

В то же время накануне первый заместитель генерального прокурора Украины Роман Говда сообщил в комментарии Telegram-каналу "Павловский ньюс" о том, что следствие не имеет достаточных доказательств для предъявления главе политического совета ОПЗЖ обвинений в финансировании терроризма, на основании которых в отношении Медведчука и его супруги Оксаны Марченко в феврале были введены санкции.