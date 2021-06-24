Глава МВД Сербии заявил, что страна никогда не будет членом НАТО

БЕЛГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Сербия никогда не вступит в Североатлантический альянс и останется военно нейтральной. Об этом заявил в четверг глава МВД Сербии Александар Вулин на конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Русском доме в Белграде.

"Сербия никогда не будет членом НАТО. Для этого пришлось бы изменить всю структуру государства", - сказал Вулин. По его словам, он гордится тем, что Сербия и ее президент Александар Вучич выбрали политику нейтралитета.

"Мы готовы отдать за мир почти все, а за свободу - все", - подчеркнул Вулин.

"Все, что делается против нас, в конечном итоге предназначено для России. Агрессия НАТО 1999 года против Сербии была началом атаки на Россию, и Россия это поняла. Мы здесь, в Сербии, думаем, что Россия знает о нас все, о наших проблемах, наших симпатиях, но это не так. Сегодняшний форум - возможность рассказать о наших взглядах и потребностях, обсудить их с российскими коллегами", - отметил министр.

Вулин подчеркнул, что за годы сотрудничества никогда не испытывал давления со стороны России: "Россия - несоразмерно большой союзник Сербии, однако несмотря на ее величину, я никогда не сталкивался с давлением России. Нам ни разу не сказали: сделайте то и то, иначе вы ощутите на себе силу России".

Конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит на площадке Русского дома в Белграде. Участники встречи обсуждают перспективы сотрудничества России и Сербии в экономической, гуманитарной и культурной сферах. В мероприятии приняли участие глава Россотрудничества Евгений Примаков, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, спикер сербского парламента Ивица Дачич, глава МВД Сербии Александар Вулин, сопредседатель межправкомитета Ненад Попович, сербские и российские политики и эксперты.