Лукашенко не исключил введения военного положения в регионах для противодействия санкциям

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил введения военного положения в ряде регионов страны для противодействия влиянию западных санкций.

"Никакого проседания ни на одном предприятии не должно быть. Пускай [Юрий] Караев (помощник президента Белоруссии - инспектор по Гродненской области - прим. ТАСС) надевает генеральскую форму… и вперед - военное положение. Но, никакого не должно быть проседания. Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции - это их бессилие", - заявил он председателю Гродненского исполкома Владимиру Каранику в четверг в ходе посещения Гродненской области. Соответствующий видеосюжет разместил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После этого в стране на протяжении нескольких месяцев проходили массовые акции протеста несогласных с итогами голосования.

Руководство ряда европейских стран и США не признают результаты выборов и считают чрезмерно жесткими действия белорусских правоохранителей по отношению к протестующим. На этом фоне Запад вводит санкции и другие ограничения по отношению к Белоруссии. В частности, ЕС ввел санкции против Минского завода колесных тягачей, ОАО "140 ремонтный завод", компаний "Белтехэкспорт", "Синезис" и Dana holdings, МАЗ, "Белаз", ЗАО "Новая нефтяная компания". Новые санкции в отношении должностных лиц и ряда предприятий Белоруссии приняли также США, Великобритания и Канада.

В Минске считают подобные санкции недальновидными, ущербными и граничащими с вмешательством во внутренние дела Белоруссии.