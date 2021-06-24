Премьер Латвии заявил, что для диалога ЕС с Россией нужны шаги со стороны Москвы

БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в четверг по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе заявил, что для диалога с Россией нужны шаги со стороны самой Москвы.

"Если мы хотим начать открытый диалог с Россией, нам нужны определенные шаги, предпринимаемые со стороны России", - сказал он.

По его словам, ЕС не может стремиться к диалогу с РФ на высшем уровне без изменения курса Кремля после событий 2014 года на Украине. "Диалог должен иметь определенную цену и для России", - отметил он. "В противном случае это выглядит так, что Россия аннексирует Крым, ведет войну в Донбассе, а Европа пожимает плечами и продолжает искать диалог", - утверждал Кариньш.

Глава латвийского правительства также считает, что любые решения ЕС по России нужно отложить до осени. "Очень важно, чтобы мы на уровне ЕС говорили на едином и ясном языке", - указал. "Я считаю, что сегодня у нас будут дискуссии, но реальные решения нам нужно отложить до осени", - сказал он.

В 2014 году Брюссель ввел санкции в отношении Москвы в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из государств Евросоюза ряда продовольственных товаров.