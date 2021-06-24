Переговоры по Сирии в астанинском формате пройдут 7-8 июля в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН, 24 июня. /ТАСС/. Международная встреча по Сирии в астанинском формате состоится в Нур-Султане 7-8 июля, сообщила в четверг пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.

"7-8 июля 2021 года в Нур-Султане пройдет очередная 16-я международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате. В ней планируется участие делегаций стран-гарантов - Ирана, России и Турции, - правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей примут участие высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака", - говорится в сообщении.

В повестку дня включены следующие вопросы: ситуация "на земле" в Сирии, в том числе социально-экономическая и санитарно-эпидемиологическая, международное гуманитарное содействие Сирии, перспективы возобновления работы сирийского Конституционного комитета в Женеве, меры укрепления доверия, включая обмен пленными, освобождение заложников и поиск пропавших без вести.

"В первый день переговоров ожидается проведение двухсторонних и трехсторонних консультаций стран-гарантов, переговоры с сирийскими сторонами, контакты с делегациями сторон-наблюдателей. Второй день - продолжение консультаций и пленарное заседание. Кроме того, на полях 16-й встречи в астанинском формате запланировано проведение очередного заседания рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов и экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста", - уточнили в МИД.

Последняя международная встреча в данном формате прошла в Сочи 16-17 февраля. По ее итогам страны - гаранты астанинского процесса в совместном заявлении подтвердили неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии и договорились вместе продолжать борьбу с терроризмом на территории арабской республики.