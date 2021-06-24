Польша предложит ЕС использовать механизмы совместного ответа на враждебные кибератаки

ВАРШАВА, 24 июня. /ТАСС/. Польская сторона на стартовавшем саммите Евросоюза представит информацию о произошедших в республике кибернетических атаках и предложит использовать механизмы совместного дипломатического ответа на такие враждебные действия. Об этом сообщило в четверг в Twitter польское правительство.

"Польша представит в Брюсселе информацию о последних кибератаках и предложит использовать средства в рамках совместного дипломатического ответа ЕС на враждебные кибератаки", - указано в сообщении.

Ранее по прибытии на саммит премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий указал, что будет говорить на этой встрече о политике России в контексте кибератак. Также он информировал, что эта тема будет отражена в итоговом документе саммита.

Во вторник власти Польши выступили с утверждением, что имевшие место две недели назад хакерские атаки в республике якобы могут быть связаны с деятельностью российских спецслужб. Агентство внутренней безопасности и Служба военной контрразведки Польши выяснили, что в списке целей проведенной группой UNC1151 атаки методом социальной инженерии было не менее 4 350 адресов электронной почты, принадлежащих польским гражданам или функционирующих на польских сервисах электронной почты. В списке взломанных адресов находится более 100 аккаунтов, которыми пользуются лица, выполняющие государственные функции, - члены бывшего и нынешнего правительства, депутаты, сенаторы, местные власти.

Западные страны ранее неоднократно выступали с утверждениями о том, что Россия причастна к различным кибератакам, в том числе в отношении правительственных учреждений и компаний США. Российская сторона эти обвинения последовательно отвергала. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не причастна к данным хакерским атакам. По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".