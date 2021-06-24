Госдеп: делегации США и Россия провели контакты на полях берлинской конференции по Ливии

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Делегации США и России провели контакты на полях конференции по Ливии в Берлине, Вашингтон видит пространство для сотрудничества с Москвой. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ в ходе телефонного брифинга, отвечая на вопрос ТАСС.

"Я могу подтвердить, что у нас были контакты на полях конференции со всеми главными игроками, включая Россию. Я думаю, что здесь есть пространство для сотрудничества, не только в гуманитарной сфере, но также в области безопасности, - сказал он. - Потому что, я считаю, мы все заинтересованы в обеспечении того, чтобы из Ливии не распространялась нестабильность. Мы наблюдали в Чаде в прошлом месяце, какой серьезной может быть нестабильность в соседних странах".

"Существует пространство для сотрудничества между нами [РФ и США], и это то, что мы хотели бы делать", - отметил Худ.

Россию на форуме в Берлине представлял заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.