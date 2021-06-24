Посол США заявил о намерении работать над "стабильными и предсказуемыми" отношениями с РФ

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что намерен работать в целях достижения стабильных и предсказуемых отношений между Москвой и Вашингтоном.

"Прибыл в Москву сегодня. Готов работать с командой посольства США, чтобы достичь прогресса по приоритетам внешней политики США, и с Россией по достижению стабильных и предсказуемых отношений между нашими странами", - цитирует в четверг посла пресс-секретарь американского диппредставительства Джейсон Ребхольц в Twitter.

Российско-американские отношения еще более обострились после резонансного интервью, в котором президент США Джо Байден заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина "убийцей". После этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов был приглашен для консультаций в Москву, где и находился с 21 марта. Посол США в РФ Джон Салливан отбыл для консультаций в Вашингтон 22 апреля.

Договоренность о возвращении послов была достигнута на российско-американском саммите 16 июня в Женеве, инициатива проведения которого исходила от Вашингтона. Посол Антонов вернулся в Вашингтон 20 июня.