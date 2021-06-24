Военные назвали дезинформацией заявления о захвате мятежниками в Тыграе населенных пунктов

ПРЕТОРИЯ, 24 июня. /ТАСС/. Командование Национальными силами обороны Эфиопии назвало в четверг "дезинформацией" утверждения о том, что мятежники из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) захватили ряд населенных пунктов на территории штата Тыграй на севере страны.

"Террористическая группировка распространяет дезинформацию, - цитирует официального представителя армии Эфиопии полковника Гетнета Адане эфиопский телеканал Fana. - Войска были передислоцированы из ряда районов Тыграя с тем, чтобы обеспечивать безопасность во время проходивших в стране 21 июня парламентских выборов".

Гетнет Адане также подчеркнул, что мятежники из НФОТ за счет распространения ложной информации пытаются привлечь к себе внимание международного сообщества. "Одна из целей боевиков состоит в том, чтобы внешний мир оказал давление на федеральное правительство Эфиопии с тем, чтобы оно начало переговоры с НФОТ", - заявил он.

Находящееся в подполье руководство НФОТ объявило, что его отряды начали в минувший понедельник наступление на позиции федеральных сил на территории штата. Согласно поступающей информации, в ожесточенных боях к северу от административного центра штата города Мэкэле задействованы четыре дивизии Вооруженных сил Эфиопии. Южносуданская радиостанция "Тамазуи" передает, что в минувший вторник боевики НФОТ вошли в стратегически важный город Адди-Грат, а также установили контроль над рядом населенных пунктов на севере Тыграя. Подтверждения данной информации из независимых источников пока получить не удается.

Военная операция федеральных войск началась в штате Тыграй 4 ноября минувшего года после того, как мятежники из НФОТ напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными центральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Боевая фаза операции завершилась 28 ноября взятием федеральными войсками столицы Тыграя Мэкэле и возвращением Аддис-Абебой контроля над всеми крупными городами и стратегическими объектами штата. Однако ушедший в подполье лидер НФОТ Дебрецион Геберемайкл заявил, что борьба с федеральным правительством за самоопределение Тыграя будет продолжена. С конца минувшего года в Тыграе проводится антитеррористическая операция с целью нейтрализации действующих на территории штата отдельных структур мятежников.